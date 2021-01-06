Айрленд роздяглася на фото.

Відома модель Айрленд Болдуїн опублікувала в Instagram серію пікантних знімків.

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На фото дівчина позує повністю оголеною, лише на ноги вона одягла ботфорти. На першому знімку вона сидить на стільці і прикриває інтимні місця руками і ногами. А ось на другому - позує на сходинках в будинку. При цьому вона повернулася спиною до камери.

Буквально за кілька годин фото набрало понад 30 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. Фанати пишуть: "Дуже сексуальна", "Красуня".

Хто така Айрленд Болдуїн:

З дитинства Айрленд мріяла стати моделлю. У підлітковому віці вона страждала різними харчовими розладами, в тому числі нервовою анорексією

Дівчина брала участь в модних показах і була на церемонії "Оскар" в якості кореспондента

У 2018 році вона позувала голою для PETA "Я краще піду голою, ніж буду носити хутро"

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Автор: Діана Могилєвич