Захисницю вражає те, що негативні коментарі пишуть не тільки росіяни, а й українці.

Українська військовослужбовиця, яка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, Євгенія Емеральд розповіла в інтерв'ю 24 каналу про хейт, який ллється на неї в соцмережах. Жінка стверджує, що конкретної причини немає - незадоволені підписники можуть зачепитися за будь-який привід, аби залишити "отруйний" коментар.

Раніше її це обурювало і засмучувало, адже вона не розуміла, чим саме не догодила українцям, а зараз ставиться до хейту філософськи і з гумором.

"Коли це все почало відбуватися, у мене був шок. Я не була готова, що стільки бруду виллється. І писали українці українською мовою. Росіяни мене ненавидять, пишуть щодня, а тут ще й українці. Був момент, коли я думала: "Навіщо мені це все потрібно? Я 4 рази мало не втратила життя заради цих людей, цієї країни. Щоб мене потім хейтили і різну гидоту писали?". Писали, щоб я померла, щоб моя дитина не народилася. І це писали українці. Було бажання кинути все, перестати допомагати людям, виїхати де-небудь в США або Іспанію, сидіти біля моря і забути про все. Але це була миттєва слабкість. Потім я зібралася", - розповіла Емеральд.

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Зараз вона часто читає коментарі, щоб посміятися або отримати додаткову порцію мотивації. Захисниця зізнається, що вже не ображається на недоброзичливців, і полюбила давати інтерв'ю саме для того, щоб дати привід себе обговорювати:

"Коли мені потрібна додаткова мотивація, я заходжу, читаю коментарі, вони мене надихають. Якщо раніше мені не хотілося давати інтерв'ю, було лінь, то тепер думаю: "Ні, треба ж народу нової інформації, як же вони без мене будуть, їм же треба щось обговорювати". Тому все добре. Тепер навпаки - люблю підливати якусь інформацію. Я вже почала отримувати задоволення. Такий садомазохізм хейтерський".

Нагадаємо, Емеральд вперше розповіла, чому приховувала вагітність від чоловіка.

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