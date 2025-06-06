Відзнаку можуть присудити за внесок у спорт і благодійну діяльність.

Англійського футболіста Девіда Бекхема включили у список претендентів на лицарський титул від короля Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльза III.

Як пише The Mirror, у разі вручення відзнаки Бекхем стане сером, а його дружина Вікторія - леді. Відомий футболіст багато років прагнув цього, однак здійснення його мрії опинилося під загрозою через "злив" цієї інформації в мережу.

Джерело видання повідомляє, що всі претенденти на нагородження мають дотримуватися суворого правила - не можна розкривати інформацію до того, як список опублікують в офіційній The Gazette.

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За словами королівського коментатора Річарда Фіцвільямса, існує теоретична загроза, що людей, чиї імена просочилися до газет ще до офіційного оголошення списку почесних гостей, можуть позбавити почесних звань. Водночас він зазначає, що такі вітоки не є чимось новим - можливо, у цій системі періодично з'являється "кріт":

"Якби витік інформації стався з табору Девіда, то, можливо, існував би ризик для його лицарського звання, але це, безумовно, не так. Дивно, що Девіда Бекхема досі не посвятили в лицарі. У травні йому виповнилося 50 років, і він є феноменом, який має лише орден. Його благодійна діяльність для ЮНІСЕФ, допомога в проведенні Олімпіади в Лондоні та неймовірні кар'єрні досягнення за ці роки роблять лицарський титул, який він незабаром отримає, довгоочікуваним".

Лицарський титул у Великій Британії

Як відомо, це почесне звання надається монархом за видатні заслуги перед державою або суспільством. Його можуть отримати діячі культури, спорту, науки, благодійності та інших сфер.

Чоловіки, яким присвоєно лицарський титул, можуть офіційно використовувати префікс "Sir" перед іменем, а жінки отримують звання "Dame".

Лицарство - це офіційне підтвердження визначного внеску особи в життя нації. Воно прирівнюється до вищої форми державної подяки. Наявність титулу відкриває нові соціальні кола, підвищує авторитет на міжнародній арені й часто впливає на кар’єру після завершення основної діяльності.

Серед акторів лицарське звання носять Ентоні Гопкінс, Ієн Маккеллен та Патрік Стюарт - імена, які асоціюються з класикою театру й великим екраном. У музиці це сер Пол Маккартні з The Beatles, сер Елтон Джон, сер Мік Джаггер з The Rolling Stones, а також сер Том Джонс. Вони не лише створили музичні хіти, які знає цілий світ, а й активно займаються благодійністю.

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