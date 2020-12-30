Актор зазначив, що у нього бувають дні, коли його долають сумніви, але він з ними справляється.

Відомий актор, володар "Оскара" Ентоні Гопкінс відзначив 45-річчя тверезості та згадав, що багато років тому мало не напився до смерті.

Читайте також"Чиста дюжина": Емінем відсвяткував 12 років без наркотиків (фото)Про це він розповів в Twitter.

"Наближається Новий рік. Це був важкий рік, повний горя та печалі для багатьох людей. Але в цей день рівно 45 років тому мене ніби розбудив тривожний дзвіночок", - розповів Гопкінс.

Актор зізнався, що його життя котилося під укіс, і розповів, що напився практично до смерті.

Тоді він задумався, чи хоче він жити або померти: "Я сказав: "Я хочу жити". І раптово прийшло полегшення, і моє життя стало приголомшливим".

Актор зазначив, що у нього бувають дні, коли його долають сумніви, але він з ними справляється: "Сьогодні - це те завтра, про яке ви так турбувалися вчора. Не здавайтеся, продовжуйте боротися".

Ентоні Гопкінс: чим відомий актор

Британський і американський актор театру і кіно, кінорежисер, композитор.

Найбільш відомий за кінематографічним образом серійного вбивці-канібала доктора Ганнібала Лектера, втіленому у фільмах "Мовчання ягнят", "Ганнібал" і "Червоний дракон".

У числі відомих акторських робіт Гопкінса такі фільми, як "Лев взимку", "Магія", "Людина-слон", "Дракула Брема Стокера", "Залишок дня", "Країна тіней", "Легенди осені", "Ніксон", "Амістад", "Маска Зорро", "Знайомтеся, Джо Блек", "Ной", "Найшвидший "Індіан" та інші.

Лауреат премії "Оскар", двох "Еммі" і чотирьох премій BAFTA.

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Автор: УНІАН