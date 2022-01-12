Співачка дозволяє собі з'їсти піцу, бургер і торт.

Відома співачка Джамала поділилася з підписниками секретом свого схуднення. Артистці вдалося скинути близько 12 кілограмів.

Про дієту, якої вона дотримувалася цілий рік, Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалось не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла", - написала співачка.

Читайте також"Ми впораємося": Джамала розповіла про складні стосунки синівЗа словами Джамали, вона глобально змінила своє ставлення до харчування. Тепер співачка дозволяє собі з'їсти піцу, бургер і торт, однак лише у першій половині дня. Також вона поділилася ідеальним варіантом свого сніданку.

"Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка та кави без молока і цукру", - розповіла Джамала.

Вона зазначила, що після "Танців з зірками" та сезону концертів не займається спортом, тож і у харчуванні намагається менше собі дозволяти. Також співачка поділилася своїм правилом: не витрачаєш енергію — не компенсуй її їжею.

"Я розпочала у вазі 69. Нові правила привели мене до позначки в 57 кг (до речі, моя студентська вага). Сьогодні, після свят, я важу 58-59 кг (привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними — борошно, молочні вироби, червоне м’ясо і, звісно, солодке)", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Джамала показала, як вона виглядає без макіяжу. Фото 38-річна співачка показала без фільтрів і без косметики.

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