Мама співачки традиційно готує для новорічного столу свої коронні страви. Їх просто обожнює вся сім’я.

Напередодні Нового року українська співачка, переможниця Євробачення Джамала поділилася з фоловерами сімейними новорічними традиціями. За словами співачки, щороку на її новорічному столі обов’язково є кілька коронних страв мами.

Про це співачка розповіла в Instagram.

"Саме час обговорити кримськотатарський святковий стіл. Як правило, всі наші новорічні традиції пов'язані з їжею. Звичайно, ми даруємо подарунки, обіймаємося опівночі і вітаємо один одного. Але тут я вас не здивую", - зазначила Джамала.

Мама співачки традиційно готує для новорічного столу свої коронні страви. Їх просто обожнює вся сім’я.

Читайте такожЗірка під ялинку: стали відомі новорічні гонорари українських знаменитостей"А мама щороку готує свої коронні страви. Салат з гранатом, курагою, кишмішем і чорносливом, сарму (з кримськотатарського "загортай") з виноградного листя і торт "Кучерявий Пінчер" на десерт. Три страви, три родзинки нашого столу, крім всіх олів'є, шуб і бутербродів з ікрою, які ми їмо на Новий рік, як і всі навколо за традицією", - поділилася співачка.

Джамала також показала, як виглядають ці страви.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Джамала виступила у фіналі шоу "Танці з зірками" і розповіла неприємну історію про те, як одного разу зізналася хлопцеві в коханні.

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