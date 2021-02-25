Співачка схвилювала фанів новими фото.

Американська співачка Біллі Айліш опублікувала в Instagram фотографії у відвертому одязі і схвилювала шанувальників.

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На фото вона позує в картатій міні-спідниці червоного кольору, чорному оверсайз худі і масивних черевиках на шнурівці. При цьому в руці вона тримала ланцюг з кулею.

"Дуже гаряче!", "Ти просто приголомшлива", "Біллі в спідниці! Шок", "Припини публікувати такі фото, інакше я помру", написали фанати.

Хто така Біллі Айліш:

Здобула популярність в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud

У 2019 році її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл "Bad Guy" вийшов на перше місце в Billboard Hot 100

У 2020 році Айліш стала тріумфатором музичної премії Греммі, вигравши всі чотири основні номінації: Пісня року, Альбом року, Запис року і кращий новий виконавець, а також перемігши в номінації Кращий вокальний поп-альбом

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Автор: Діана Могилєвич