Ця людина перебуває зі співачкою поруч вже більше 10 років.

Оглядач українського шоу-бізнесу і пліткар Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі розповів про особисте життя співачки Тіни Кароль. За його словами, у неї роман з гітаристом.

Посилаючись на свої джерела, Беспалов повідомив, що Тіну Кароль бачили з Антоном Поповим на одному з курортів в Карпатах. Вони жили в будиночку скандинавського стилю з однією спальнею.

"Спали вони окремо або в одному ліжку - ніхто не знає. Але на цьому каналі ми суб'єктивно висловлюємо свою думку і пліткуємо", - сказав Беспалов.

Варто відзначити, що Антон Попов перебуває поруч зі співачкою вже більше 10 років. В її команді він працює з 2012 року.

До слова, раніше їм вже приписували роман, проте ні Кароль, ні Попов ніяк це не коментували. Більш того, нещодавно з'явилася інформація, що коханим Тіни Кароль може бути хореограф Дмитро Жук.

Своє особисте життя співачка не коментує. Вона лише каже, що мріє про доньку.

Відзначимо, у Кароль є син Веніамін, якого вона народила в шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Після смерті Огіра Кароль довгий час не могла оговтатися.

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