Дівчина показала підписникам вагітний животик.

Популярна українська блогерка Юлія Верба оголосила про свою вагітність. Зірка мережі поділилася кадрами з коханим.

Новину 21-річна блогерка повідомила у своєму Instagram, в якому, до речі, не з'являлася протягом тривалого часу. Дівчина опублікувала світлину зі своїм нареченим Костянтином.

Юлія на фото обіймає хлопця, а в руках у неї знімок УЗД, чим вона засвідчила вагітність. Пара позувала на полі. Верба приміряла ніжну блакитну сукню, а Костянтин сіру футболку та коричневі шорти.

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"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", – лаконічно повідомила про вагітність зірка Instagram.

Реакція шанувальників

Підписники Верби були здивовані спочатку її поверненням в Instagram, а потім і новиною про вагітність. Вони привітали її з новим статусом та побажали легких пологів:

"Боже, як же тобі личить вагітність"

"Я в приємному шоці, вітаю. Юля вміє ефектно появлятися"

"Я так і знала, що Верба повернеться в Instagram або одружена, або вагітна"

"Вітаю з усього серця, це така прекрасна новина"

"Дитинка ще не знає, у якої мами вона буде"

До слова, минулого року Юлія після довгого мовчання зізналася, що перебуває у стосунках з Костянтином. Дівчина навіть переїхала з Івано-Франківська до Львова, щоб жити з коханим. Вже у жовтні 2023 року хлопець освідчився блогерці і вона отримала омріяну каблучку. Однак пара досі не одружилася. Варто вказати, що в нареченого Верби вже є дитина від першого шлюбу і він сидів у СІЗО.

Нагадаємо, раніше Верба осоромилася "знанням" географії. Вона не згадала, в якій "області" Крим.

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