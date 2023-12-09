ЗМІ розсекретили таємного нареченого блогерки-мільйонниці Юлі Верби. Ним виявився Костянтин Золотухін зі Львова. У хлопця цікава біографія.
Як повідомляє ТСН, у липні блогерка оголосила, що вже не самотня, а в жовтні коханий покликав її заміж. Верба ретельно приховувала обличчя хлопця смайликами і заявила, що розкриє його хіба на весіллі.
Втім, у мережі з'явилося відео, на якому видно нареченого блогерки. За даними ЗМІ, це Костянтин Золотухін. Чоловік був одружений, у нього є донька. Колишня дружина коханого Верби Юліана підтвердила його особистість.
Як повідомила Юліана у сторіс, вона дізналася про його стосунки з Вербою у липні. Їй було боляче від цієї інформації, але дівчина це вже "переварила" і сприймає з усмішкою.
Дані із судового реєстру свідчать про те, що Юліана та Костянтин розлучилися у травні 2021 року.
Джерела ТСН повідомили, що обранець Верби сидів у СІЗО. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство – продавав китайську техніку за оригінальну Apple.
Нагадаємо, українська блогерка-мільйонниця Юля Верба осоромилася незнанням географії України.