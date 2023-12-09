Чоловік розлучився у 2021 році. Його стосунки з Вербою підтвердила екс-дружина.

ЗМІ розсекретили таємного нареченого блогерки-мільйонниці Юлі Верби. Ним виявився Костянтин Золотухін зі Львова. У хлопця цікава біографія.

Як повідомляє ТСН, у липні блогерка оголосила, що вже не самотня, а в жовтні коханий покликав її заміж. Верба ретельно приховувала обличчя хлопця смайликами і заявила, що розкриє його хіба на весіллі.

Втім, у мережі з'явилося відео, на якому видно нареченого блогерки. За даними ЗМІ, це Костянтин Золотухін. Чоловік був одружений, у нього є донька. Колишня дружина коханого Верби Юліана підтвердила його особистість.

Відео дня

Як повідомила Юліана у сторіс, вона дізналася про його стосунки з Вербою у липні. Їй було боляче від цієї інформації, але дівчина це вже "переварила" і сприймає з усмішкою.

Дані із судового реєстру свідчать про те, що Юліана та Костянтин розлучилися у травні 2021 року.

Джерела ТСН повідомили, що обранець Верби сидів у СІЗО. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство – продавав китайську техніку за оригінальну Apple.

Нагадаємо, українська блогерка-мільйонниця Юля Верба осоромилася незнанням географії України.

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