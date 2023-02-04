На одному з корпоративів Валерій Меладзе відповів на фразу "Слава Україні!" Його проросійські колеги не оцінили цей вчинок.

Співак Валерій Меладзе нещодавно потрапив у скандал. На одному з концертів в ОАЕ шанувальник на відео попросив передати привіт дружині, а потім сказав "Слава Україні!", на що музикант відповів: "Героям Слава!" Звичайно, його проросійські колеги цей вчинок гостро розкритикували. Серед головних незадоволених - Олег Газманов.

Газманов теж виступав на цьому ж заході, проте журналістам сказав, що пішов раніше, а сам інцидент трапився далеко за північ. Путініст запевняє - особисто від Валерія Меладзе нічого не чув, а лише бачив відео в Інтернеті. Такого вчинку він не розуміє, і не погодився б на це ні за які гонорари.

"З Валерієм не спілкувався, ми вже пішли. Це було далеко за північ. Я всього не бачив, тільки по відео, яке зняли. Не знаю, що він відчував, але якби мене спробували змусити в якийсь момент щось вигукнути... Словом, мене б точно ніхто не змусив ні за які гроші. Бог йому суддя, це його вибір", - сказав пресі Газманов.

Відео дня

Скандал з Валерієм Меладзе

Після того, як артист сказав "Героям Слава!" на своєму концерті, він зрозумів, що в Росії на нього чекають серйозні неприємності, тому спробував боязко виправдатися за ситуацію.

"Так вже вийшло, що гаряче улюблені мною народи знаходяться в конфлікті, в якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився, і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", - сказав Меладзе.

Але ці виправдання вже не допоможуть, бо у Росії артисту знайшли заміну.

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