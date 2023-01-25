Концерт Меладзе в РФ скасовано.

Раніше в Росії жодне 8 березня не обходилося без виступу Валерія Меладзе. Однак після його суперечливої позиції щодо великої війни все змінилося.

Відомо, що 8 березня 2022 року мав відбутися його концерт у московському клубі "Барвиха". Але через те, що в перші дні війни артист засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну концерт перенесли.

Виступ виконавця "Салют, Вєра" планувався на 8 березня 2023 року, але і він не відбудеться. А все тому, що нещодавно Меладзе відповів на головне українське гасло "Слава Україні". Хоч артист незабаром спробував виправдатися за "Героям слава!", його концерт все одно скасували.

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Тепер замість нього виступатиме Володимир Пресняков, який радісно підтримує вбивства українців. Як повідомляє "Комсомольська правда", квитки на його виступ коштують від 18 до 50 тисяч рублів.

Позиція Валерія Меладзе щодо війни в Україні

У перші дні великої війни він закликав зупинити кровопролиття в Україні, тому він став забороненим артистом в РФ.

Ймовірно, щоб не втрачати криваві рублі, він вирішив спробувати всидіти на двох стільцях. З тих пір він більш лояльно висловлюється про повномасштабне вторгнення, а частіше - мовчить.

Нещодавно на концерті він сказав "Героям слава!", але незабаром боягузливо спробував виправдатися. Однак в Росії вже вимагають позбавити його громадянства.

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