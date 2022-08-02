На знімку видно, що він дивиться футбол зі своїми спадкоємцями.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який на початку осені йде у відставку, опублікував у себе в блозі фото з дітьми. Судячи по знімку, вони дивляться футбольний матч. Цей домашній знімок викликав захоплення і розчулення у Twitter-читачів.

"Ми тут в захваті від "левиць"! Англія, вперед", - написав Борис Джонсон в описі до свого знімка.

У коментарях користувачі залишили свої компліменти Джонсону і його дітям.

На знімку облич дітей не видно - вони повернені до того, хто фотографував, спиною. Очевидно, знімок був зроблений вдома. Коментаторів також розчулило те, що у дітей така ж недбала зачіска і коротка світла стрижка, як і у їх знаменитого батька.

Зазначимо, 30 липня друг України Борис Джонсон через рік після вінчання зіграв пишне весілля з Керрі Саймондс. Торжество відвідали близько 200 гостей.

Нагадаємо, Роббі Вільямс з'явився в образі Бориса Джонсона в кліпі на пісню Can’t Stop Christmas.

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