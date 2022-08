Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через рік після вінчання зіграв весілля зі своєю дружиною Керрі. 30 липня вони відзначали свою першу річницю, і саме в цей день вони вирішили влаштувати масштабне святкування.

Про це повідомляє The Sun.

Попри те, що весілля було пишним, сімейство Джонсонів вирішило трохи заощадити. Наприклад, Керрі не купувала весільну сукню і навіть не шила її у дизайнерів. Вона взяла білу сукню від модельєра Савани Міллер в оренду всього за 25 фунтів (1128 гривень).

На святкування прийшли близько 200 гостей, тому у дворі особняка Джонсон розмістив білий намет, щоб вже точно всі вмістилися.

Також наголошується, що банкет був дуже різноманітним. По приїзду гості могли насолодитися коктейлем "Негроні" - поєднанням джина, червоного вермуту і Кампарі з апельсиновою цедрою. А вже на основному столі були барбекю на решітці, коржі тако, копчена ягнятина, південноафриканські ковбаски буреворс і т.д.

Boris Johnson and Carrie to 'throw wedding party' at 'Tory donor's mansion'https://t.co/vs5qcvwDvkpic.twitter.com/SNqQEOTGk7