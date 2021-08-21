Голлівудська кіноакторка, режисерка й громадська діячка Анджеліна Джолі уперше з’явилась в Instagram.
На зірку вже підписані 4,6 мільйона користувачів. Свій перший допис знаменитість присвятила ситуації в Афганістані, опублікувавши лист афганської дівчини.
Авторці листа 20 років тому довелося тікати від талібів, які у 2001 році захопили країну, і їй "прикро бачити" нові черги біженців. У тексті також ідеться про цькування афганців за кордоном.
Читайте такожБрітні Спірс звинуватили у нападі: поліція Каліфорнії почала розслідуванняДжолі пояснила, що просто зараз в афганців відбирають право доступу до інтернету й утискають свободу слова, тому американка прийшла у соцмережу, щоби "стати їхніми голосами".
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.