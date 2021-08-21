На зірку вже підписані 4,6 мільйона користувачів.

Голлівудська кіноакторка, режисерка й громадська діячка Анджеліна Джолі уперше з’явилась в Instagram.

На зірку вже підписані 4,6 мільйона користувачів. Свій перший допис знаменитість присвятила ситуації в Афганістані, опублікувавши лист афганської дівчини.

Авторці листа 20 років тому довелося тікати від талібів, які у 2001 році захопили країну, і їй "прикро бачити" нові черги біженців. У тексті також ідеться про цькування афганців за кордоном.

Читайте такожБрітні Спірс звинуватили у нападі: поліція Каліфорнії почала розслідуванняДжолі пояснила, що просто зараз в афганців відбирають право доступу до інтернету й утискають свободу слова, тому американка прийшла у соцмережу, щоби "стати їхніми голосами".

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Яна Ставська