Російські ЗМІ повідомляють, що у зіркової пари складна ситуація з грошима, тому той будинок, який він не змогли продати, зараз вони здають в оренду.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе, які зараз живуть в Італії, в кінці минулого року виставили на продаж свій будинок в елітному російському селищі "Міленіум парк" біля Москви. Однак охочих купити апартаменти так і не знайшлося.

Ріелтори скаржилися, що на перегляд записувалося дуже багато людей, які реально не були націлені на покупку житла - просто всім хотілося наживо побачити, як же жили екс-віагрянка і іменитий продюсер.

Зараз в росЗМІ з'явилася інформація про те, що особняк можна орендувати. Спочатку його ціна - 1,8 мільйонів рублів (800 тисяч гривень) на місяць. Однак ріелтор зіркового подружжя може зробити знижку до 1,5 мільйона.

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Що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе говорять про війну

Особисто Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе не коментували ситуацію зі своїм російським житлом. Вони живе у власному особняку в Тоскані неподалік від озера Гарда.

Після початку повномасштабної війни Віра вирушила до Польщі, де волонтерила на складі гуманітарної допомоги. Ходили чутки, що вона розлучилася з Меладзе на грунті розбіжностей щодо війни, але офіційного підтвердження цьому не було.

Нагадаємо, у Брежнєвої в Росії знайшли величезні борги.

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