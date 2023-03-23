Такою співачку ви ще не бачили.

Українська співачка Віра Брежнєва перевтілилася в новому кліпі в брюнетку і заспівала українською мовою нову пісню "Такі ми люди". Новий трек співачки про суперсилу, якою володіє кожен, але всі ми про неї забуваємо в повсякденному побуті і негараздах.

Брежнєва розповіла, що пісня є особливою для неї, тому що відображає особисті внутрішні трансформації: "Я дуже глибоко заглянула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер. Пісня і відео "Такі ми люди" є відображенням цих змін. Але нагадування для всіх, хто в силу різних обставин міг зневіритися - суперсила всередині нас самих".

Вже перші рядки синглу "Такі ми люди" чітко передають відчуття, близькі сьогодні кожному: "Ми стали сильнішими, ніж думали будемо. Де руїна - там зацвітає квітка. Через біль і зневіру народиться істина".

Тому і в кадрі співачка з'явилася зовсім іншою - з короткою зачіскою, в комбінезоні, грубих черевиках і маленькою підвіскою на шиї. Дуже інтимно, під дощем і в променях – вона співає про об'єднання, світло всередині і кохання.

Нагадаємо, Настя Каменських доторкнулася до всіх сердець новою піснею "Душа".

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