Співачка важко переживає втрату ненародженої дитини.

Менше тижня тому стало відомо, що співачка Брітні Спірс втратила дитину. Це була її третя вагітність. Через кілька днів після трагічної звістки зірка зі світовим ім'ям опублікувала "голе" фото.

Знімок був зроблений у ванній кімнаті. Однією рукою Спірс прикрила груди, іншою - трималася за двері. Пікантне місце закрила смайликом у вигляді рожевого сердечка.

У коментарях шанувальники "підловили" Брітні на використанні фотошопу, адже дуже чітко видно, як "розпливлися" двері в області живота артистки.

Зазначимо, у 40-річної співачки Брітні Спірс вже є двоє дітей - 16-річний Шон і 15-річний Джеймс.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс випустить книгу мемуарів. У них артистка розповість про свій творчий шлях.

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