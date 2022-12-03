Дівчина образилася на інших учасниць за образливі коментарі на свою адресу.

Учасниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Марина потрапила в скандал у шостому випуску шоу. Дівчата звинуватили її в тому, что вона поводиться негідно та є "тінню" іншої учасниці - Саші Мудрої.

На своїй сторінці в Instagram дівчина написала, що для неї стало шоком те, що відбувалося під час церемонії троянд - коли лунали думки учасниць щодо суперниць.

"Коли було завдання сказати щось про дівчат, я вирішила сказати "мінуси" кожної і мої підозри. Та і взагалі, чому це я, маючи жовту троянду і майже покинувши проект, буду нахвалювати когось? Це вони самі зроблять за себе на своїх побаченнях. Я не придумувала жодних фактів. Мені підозріла робота Лізи (крупьє, - УНІАН), підозріла доброта Аліни і все одно не зрозумілий підпис "ескорт" у Юлі. Що страшного тут, я не розумію. Про Катю я сказала, що у неї гарна зовнішність і тільки. Погорелова намагається маніпулювати. Я всіх в маніпуляціях підозрюю. Ну і останннє: про Мудру сказала, що вона провокує", - написала Марина.

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Вона додала, що попри все, найбільше хейту від дівчат отримала саме вона. За її словами, суперниці висміяли її місце народження, принизили тим, що вона "тінь" подружки Саші Мудрої та обізвали її "бичкою".

"Ось це справжній шок! Та чомусь ніхто, окрім мене, не зізнався, і не допоміг розсекретити, хто що казав про мене. Ну що ж, я вже чесно думала, що покину проект на цій церемонії. Але, здається, тепер треба буде багато чого прояснити… і з Алексом, і з дівчатами", - додала Марина.

Марина отримала жовту троянду

Алекс Топольский вже двічі давав Марині жовту троянду, яка означає "останній шанс". Таким чином головний герой хотів пересвідчитися в тому, что він дійсно цікавий дівчині, а не вона просто хоче його спокусити. В шостому епізоді він так і не зрозумів цього, навіть попри відвертий лист учасниці.

Скандал на "Холостяку-12"

У шостому випуску показали, як ведучий Григорій Решетнік запропонував учасницям анонімно записати голосові повідомлення про своїх конкуренток. Під час церемонії троянд ці повідомлення транслювали, змінивши голос. Учасниці ображали одна одну, що стало причиною бурхливих обговорень - кожна прагнула виправдати себе в очах Топольського.

Після всього почутого "холостяк" відмовився проводити церемонію троянд.

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