Зірка з іронією зауважила, що стільки вітань навіть у день народження не отримувала.

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна з іронією відреагувала на те, що РФ оголосила її в розшук та визнала "терористкою".

"Друзі, новини бачу! Все бачу! Дякую за вітання - їх більше, ніж у день народження! Слава Україні" - написала в Instagram Stories Маша.

Згодом вона звернула увагу на те, що у персональній картці в реєстрі терористів та екстремістів зазначено, що Єфросиніна - українка, яка народилася у Керчі (Крим). Отже росіяни самі визнали, що Крим - це Україна.

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"Нє, ну які котики! Ну правильно ж все пишуть, коли хочуть: Керч - Україна", - зазначила Маша.

Через деякий час телеведуча у короткій сторіс прокоментувала в іронічній манері потік новин про визнання її "терористкою". Із тканинною маскою на обличчі зірка зазначила, що статус "терористки" застав її зненацька.

"Боже, тут такі новини. Я на себе поглянула, і якось аж "невдобно". Терористка, а фізіономія пом'ята. Це ж яка відповідальність, Боже. Що не день, то радість від отSOSії", - сказала Маша, додавши підпис "Терористка в дєйствії".

Єфросиніну визнано "терористкою" в РФ

Сьогодні стало відомо, що Росфінмоніторинг включив українську телеведучу та блогерку Машу Єфросиніну до списку терористів та екстремістів. Крім того, українку оголосили в розшук за невідомою статтею.

Очевидно, це сталося через її антиросійську позицію. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Маша Єфросиніна жорстко засудила дії окупантів. Разом з іншими знаменитостями вона підтримувала українських воїнів, організовувала благодійні заходи на допомогу ЗСУ та транслювала жахи, які несе "русский мир".

Крім того, Єфросиніна жорстко висловилася про російських артистів-путіністів. Вона пригадала, як Філіп Кіркоров раніше любив відвідувати Київ і проводив багато часу в українській столиці. Сьогодні він став ворогом українського народу.

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