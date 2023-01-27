Очевидно, причиною цього рішення стала антивоєнна позиція української телеведучої.

Росфінмоніторинг включив українську телеведучу та блогерку Машу Єфросиніну до списку терористів та екстремістів. Крім того, українку оголосили в розшук.

Дані про Єфросиніну з'явилися у "Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

"Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР", - йдеться у картці блогерки.

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Крім того, Єфросиніну внесли до бази розшуку МВС Росії. Знаменитість перебуває там за не названою відомством статтею КК РФ.

Наразі Єфросиніна не відреагувала на цю новину.

Позиція Єфросиніної щодо війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Маша Єфросиніна жорстко засудила дії окупантів. Разом з іншими знаменитостями вона підтримувала українських воїнів, організовувала благодійні заходи на допомогу ЗСУ та транслювала жахи, які несе "русский мир".

Крім того, Єфросиніна жорстко висловилася про російських артистів-путіністів. Вона пригадала, як Філіп Кіркоров раніше любив відвідувати Київ і проводив багато часу в українській столиці. Сьогодні він став ворогом українського народу.

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