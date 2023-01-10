Телеведуча пригадала, що раніше Філіп Кіркоров любив бувати в Києві, а зараз він потрапив в "чорний список" як прихильник путінського режиму.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про російських артистів-путіністів. Вона пригадала, як Філіп Кіркоров раніше любив відвідувати Київ і проводив багато часу в українській столиці. Сьогодні він став ворогом українського народу. Ось що сказала Єфросиніна у своєму блозі:

"А в очі Філіпу я б подивилася при нагоді. Все ніяк не можу зрозуміти, як всі ці люди живуть з собою в злагоді під час нападу їх країни на Україну, яку вони всі називали своїм другим домом! Мені чисто по-людськи цікаво! Ну не може ж так відбити пам'ять фізіологічно. Як він обожнював Україну! Не вилазив з Києва. Які дифірамби співав Зеленському при всіх випадках публічно, і не соромлячись, просив, щоб йому виписали роль в черговій частині "Любов у великому місті". Як зізнавався в любові зі сцени своїм шанувальникам і постійно натякав, що мріє про звання народного..."

Артистка зазначила, що вона в шоці від того, як російські артисти змогли різко "перевзутися" і підтримати кровожерний режим Володимира Путіна.

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"Таке я можу про кожного з цих п*здюків зі списку санкцій розповісти, бо працювали з ними з кінця "90-х" десятки років! Що ж, бл*ть, за нелюди вони всі стали? Як вони на себе дивляться в дзеркало? Як дивляться в очі своїм дітям?", - резюмувала Маша.

Що Кіркоров говорить про війну в Україні

І до 24 лютого 2022 року, і після цієї дати Філіп Бедросович давав зрозуміти своїм шанувальникам, що він підтримує президента Росії Володимира Путіна і його кровожерну політику. За час повномасштабної війни артист жодного разу не закликав її зупинити і не розповів про реальні події в Україні. Замість цього він слідує російським методичкам і поширює пропаганду.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський підписав "чорний список" російських артистів. Туди увійшли ті, хто підтримав війну. Серед них Філіп Кіркоров і Сергій Глушко (Тарзан).

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