Бруклін Бекхем офіційно одружився 9 квітня.

Син знаменитого футболіста Девіда Бекхема і співачки Вікторії Бекхем - Бруклін - одружився на своїй дівчині, спадкоємиці американського мільярдера Ніколі Пельтц.

Церемонія одруження відбулася в Майамі, в особняку батька нареченої в Палм-Біч. На весілля були запрошені 500 гостей, серед яких і знаменитості.

Батько нареченої під час своєї вітальної промови закликав гостей віддати гроші, які вони хотіли подарувати молодятам, на допомогу Україні. Таким чином він вирішив підтримати нашу країну, яка зараз захищається від російської агресії.

Крім того, відомо, що молодята заборонили ЗМІ і гостям публікувати фотографії з весілля в соціальних мережах, але щось все ж просочилося.

Зазначимо, за тиждень до церемонії Бруклін і Нікола підписали шлюбний контракт. У разі розлучення вони не мають права претендувати на майно один одного.

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