Хореографу доведеться працювати над відновленням фізичної форми.

12 січня 90-річного українського хореографа Григорія Чапкіса виписали з лікарні. Читайте такожЩе один актор з фільму "Службовий роман" зліг з коронавірусом

"Я щойно переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні", - розповів він виданню "ГОРДОН".

Так, у двох лікарнях Чапкіс загалом провів місяць. За словами хореографа, він майже весь час лежав.

"У мене зараз велика слабкість. Голова паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще", - зазначив він.

Госпіталізація Чапкіса: що відомо

У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований до лікарні з двосторонньою пневмонією.

29 грудня син Чапкіса повідомив, що батька виписали додому. Проте вже 6 січня він повідомив, що хореографа знову госпіталізували.

У коментарі журналістам сам Чапкіс розповів, що лікарі назвали його стан небезпечним і направили на лікування у "Феофанію".

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Автор: УНІАН