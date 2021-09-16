Ведуча захопила шанувальників неймовірно ніжним образом.

Українська телеведуча Марічка Падалко опублікувала в Instagram фотографію з премії "Батько року 2021", яка відбулася 14 вересня.

Марічка була ведучою церемонії, тому вона підібрала собі розкішне вбрання. Зірка 1+1 одягла довгу сукню блакитного кольору з напівпрозорою тканиною в зоні декольте і на рукавах. Також Марічка одягла бежеві туфлі на квадратному каблуці, зробила акуратну зачіску і доповнила образ лаконічними прикрасами.

"Чарівна. Це плаття вам дуже личить", "Марічка, як завжди, красуня", "Дуже красива", "Неймовірно красива сукня. Ще більше підкреслила вашу чарівність", - пишуть шанувальники в коментарях.

Спочатку вона працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках.

У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі. Разом з Єгором Гордєєвим вела випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми.

У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". На даний момент - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Також Марічка одружена з Єгором Соболєвим і має трьох дітей - Михайла, Марію і Катерину.

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Автор: Діана Могилєвич