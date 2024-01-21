Андрій Ісаєнко розповів, чи зіштовхувався він з таким явищем.

Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко розповів, чи дійсно на сцену або у кіно можна потрапити лише через ліжко.

В інтерв'ю УНІАН він сказав, що колись йому робили неоднозначні пропозиції, але прямо ніхто нічого не казав.

Тому, за його словами, він на рівні здогадок зрозумів, що від нього можуть хотіти.

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"Колись давним-давно мені натякали на таке, коли я тільки переїхав до Києва. Пропонували поїхати покататися, а потім мене покличуть на кастинг. Але я від цього відмовився", - сказав Ісаєнко.

Він додав, що не може повністю підтвердити ці чутки або спростувати, бо не знає, як це відбувається у інших. Однак він пожартував, що одного разу також потрапив у кіно через ліжко.

"Я так можу сказати тільки про дружину (сміється). Вона режисерка, тому можна сказати, що я отримав роль через ліжко", - додав Ісаєнко.

Нагадаємо, раніше українська ведуча Олена Філонова згадала, як потрапила на ТБ. Вона розповіла, що у неї були інтимні стосунки з одним чоловіком, який потім просунув її на телебачення. За її словами, вона зробила це у стані алкогольного сп'яніння.

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