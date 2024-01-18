Жінка вперше розповіла правду.

Українська телеведуча Олена Філонова розповіла про те, як вона потрапила на телебачення. Про це жінка вперше зізналася на YouTube-шоу "Правда", де за форматом програми гості мають пригадати історію з життя, а потім ведучі відповідають правда це чи ні. Тож Олена почала свою розповідь.

"Всі знають, що я працювала на Новому каналі і найпопуляніше питання було в людей: "Як я туди потрапила?" І найпопулярніша була версія, яка має долю правди... Ну, як потрапляють?" - запитала Олена ведучих шоу Ласточкіна, Зіла та Кухарчука.

Чоловіки почали називати свої припущення. Дехто казав через кастинг, через двері, але жінка розповіла історію далі.

"Приватний кастинг. Я вперше цю історію розповідаю, мені важко. Я кажу - через ліжко, все! Ти потрапила на Новий канал через ліжко? Я не хотіла цього розповідати, це капець! Зараз зацькують. Мене аж трясе", - зазначила Філонова.

Ведучі вирішили, що Олена сказала неправду, проте вона наголосила, що у стані алкогольного сп'яніння дівчата роблять багато дурниць і вона не є винятком. Тому факт з її біографії про телебачення виявився правдою.

"Майже п'яна потрапила. Переспала, а потім через певний час тільки потрапила на телебачення. Це ж не одразу: переспала - приходь через дві години і ти вже працюєш в нас. Це так не працює, треба, щоб пройшов певний час", - зізналася Філонова.

Проте імені та прізвища тієї людини вона не називала.

Що відомо про Олену Філонову

Олена Філонова народилася в Києві. Вона мріяла стати моделлю, проте через невисокий зріст їй довелося відмовитися від цієї ідеї. Згодом вона стала ведучою програм "Ревізор краси", "Абзац", "Перфект" та "Любов".

39-річна Олена часто отримує хейт через свою прихильність до бодіпозитиву.

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