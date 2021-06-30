Актриса Галь Гадот народила дочку.

Ізраїльська актриса Галь Гадот повідомила радісну новину. Вона втретє стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фотографію, на якій постала разом зі своїм чоловіком Яроном Версано, новонародженою дівчинкою і старшими дочками – 9-річною Алмом і 3-річною Майєю.

"Моя чудова сім'я! Неможливо бути більш вдячною і щасливою (і втомленою). Ми так щасливі вітати Даніеллу в нашій родині! Бажаю всім любові і здоров'я", – підписала фото Галь Гадот.

Хто така Галь Гадот:

Актриса найбільш відома за ролями у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Чудо-жінка", "Чудо-жінка: 1984", "Шпигуни по сусідству", а також серії фільмів "Форсаж".

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Автор: Діана Могилєвич