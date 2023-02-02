Салем готується удочерити 4-місячну дівчинку, яку врятував з-під обстрілу.

Український ведучий і воїн Даніель Салем має намір удочерити дівчинку, яка втратила батьків під час повномасштабного російського вторгнення.

Раніше він вже говорив про своє бажання подарувати потерпілій від війни дитині шанс на щасливе життя, але, як виявилося, це не так просто зробити.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що зможе удочерити дівчинку тільки після закінчення війни. За його словами, зараз він навіть опікунство не може оформити, бо його дружина перебуває за кордоном. Тобто йому нема на кого залишити 4-місячну дівчинку, поки він захищає Україну на передовій.

"Ця дівчинка буде моєю дочкою. Я впевнений. Їй зараз вже чотири місяці. Їй було два місяці, коли ми її забрали з-під обстрілу. Але це буде. Це дуже інтимна історія для мене", - поділився Салем.

Він додав, що його 7-річна дочка Санта-Луна дуже зраділа, коли дізналася, що у неї буде сестричка.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, як побратим врятував йому життя під час контактного бою.

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