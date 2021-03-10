Модель знялася в пікантній фотосесії.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram серію нових знімків.

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На фото вона позує в леопардовій білизні. Також вона одягла високі золотисті рукавички і додала прикрасу у вигляді намиста.

Варто відзначити, що фото вийшли досить спокусливі. Даша показала струнку фігуру і пишні груди.

"Приголомшлива", "Розкішна", "Не можу надивитися", "Прекрасна", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич