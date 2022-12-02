Відома українська співачка Даша Астаф'єва прокоментувала висловлювання американського репера Каньє Веста про те, що йому подобається Гітлер і Путін. У своєму блозі знаменитість написала:
"Як Каньє Весту все ж підходить костюм г*ндона! Пропоную пігодогам чорні целофанові плащі - стильно і зручно".
Скандал з Каньє Вестом
Репер в програмі з конспірологом Алексом Джонсом розповів про те, що у нього є симпатія до Адольфа Гітлера. Також він перерахував "заслуги" Гітлера і зазначив, що ця людина не могла вбивати євреїв.
Також в ефірі програми публіцист Нік Фуентес сказав: "Я дуже пропутінський і проросійський". На це екс-чоловік Кім Кардашьян відповів: "Я теж".
На тлі цього скандалу акаунт Веста в Twitter був заблокований. Ілон Маск прокоментував, що блокування пов'язане із закликами до насильства і з заохоченням насильства з боку скандального музиканта.
Нагадаємо, Каньє Вест побив фаната, який попросив у нього автограф.