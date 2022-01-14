Репер нібито вдарив кулаком фаната, після чого той впав на землю.

Каньє Вест перебуває під слідством за звинуваченням у злочинних побоях у Лос-Анджелесі.

Про це з посиланням на прес-секретаря поліції Лос-Анджелеса повідомляє видання Page Six.

44-річний виконавець імовірно вступив у сварку, яка переросла в бійку близько 3 години ранку за місцевим часом у четвер. Конфлікт стався через те, що фанат попросив у Веста автограф.

Репер нібито вдарив кулаком фаната, після чого той впав на землю.

"Справа розслідується як проступок, за який передбачено максимальне тюремне ув'язнення строком на шість місяців", - йдеться в повідомленні поліції.

Представники виконавця поки не коментують інцидент, а поліція Лос-Анджелеса відмовилася надати подробиці, крім підтвердження розслідування.

Telegram-канал Mash опублікував відео імовірно конфлікту Веста з фанатом.

Так, в мережі стверджують, що фанат почав фотографувати репера без дозволу, що не сподобалося виконавцю. Поруч знаходилася також двоюрідна сестра музиканта, яка безуспішно намагалася його зупинити.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Каньє Уест хоче приїхати в Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами його партнера, Росія стане для репера "другим домом", де він буде проводити багато часу, проте пізніше представник Каньє Уеста зі зв'язків з громадськістю П'єр Ружье спростував повідомлення про те, що виконавець їде в Росію.

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