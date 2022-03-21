Телеведуча звернулася до російських окупантів.

Українська телеведуча Алла Мазур закликала російських окупантів зупинити катастрофу в Маріуполі і дати людям можливість вибратися з цього пекла.

"Біль. Жах. Відчай. Смерті близьких. Нескінченні вибухи і обстріли... Понад 350 тисяч маріупольців в укриттях і підвалах вже третій тиждень у повній блокаді! Без зв'язку, світла, тепла, їжі, води... Будь-яких засобів і шансів на виживання. І, найстрашніше - майже згасла надія. Надія, що цей жах закінчиться. На те, що світ почує крик Маріуполя! Ми просто не маємо права про це мовчати", - написала Мазур в Instagram.

Також вона звернулася до окупантів з проханням відкрити евакуаційні коридори і не стріляти по мирних жителях.

"Хто б ти не був. Бізнесмен, політик, студент, дипломат, активіст, блогер... Люди, кричіть разом з нами! Просіть! Допоможіть зупинити катастрофу в Маріуполі! Російські військові, дайте людям шанс вийти з пекла – відкрийте евакуаційні коридори! Не стріляйте! США, Європа! Подивіться, що відбувається з мирними жителями, з жінками, з дітьми в Маріуполі! Не допустіть геноцид українців! Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори і випустити людей! Маріупольці повинні жити", - додала Мазур.

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