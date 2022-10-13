Сім'я артиста перебуває за кордоном, а сам він приїхав в Україну.

Український артист Діма Монатік, який зараз виступає на благодійних концертах на підтримку України, розповів, що йому складно дається тривала розлука з дружиною і дітьми.

За його словами, до війни вони розлучалися максимум на тиждень, але цього разу йому здається, що пройшла вже вічність.

Монатік додав, що вони з дружиною постійно на зв'язку. Також артист розповів, що вони з Іриною не приховують від дітей те, що в Україні йде повномасштабна війна. В інтерв'ю Маші Єфросиніній він зізнався, що сини задають йому складні питання, але він намагається відповідати їм.

"Вони чітко розуміють. Вони готові до нових розлук. Зараз, навіть коли ми бачимося. Вони так: "Коли ми побачимося? Через місяці два?". Такі важкі питання завжди. Вони знають, що таке війна. Вони знають, що Росія руйнує наші міста, вбиває наших людей, вбиває наших дітей. І всякий раз, коли ми не разом, це складно, ми пояснюємо, що ви повинні зрозуміти, що нам ще дуже сильно пощастило, тому що у багатьох людей в принципі не стало або дітей, або батьків. А ми живі сьогодні", - сказав Монатік зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше Діма Монатік розповів, чи постраждав від обстрілів його будинок на Київщині.

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