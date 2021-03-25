Артист живе в Крюківщині.

Український артист Дмитро Монатік разом зі своєю сім'єю живе в селищі Крюківщина, яке знаходиться в Київській області.

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Про це повідомляє Страна.

Музикант живе у двоповерховому котеджі посеред поля. Будинок зроблений в класичному стилі з гаражем на одну машину.

На задньому дворі будинку є відкрита тераса і невеликий будиночок, ймовірно, для гостей. Також на території є басейн, дитячий майданчик і батут.

"Хочеться поспішати з такого улюбленого Києва в цю тишу, вийти на красиву терасу і вже нікуди не поспішати насолоджуючись всім навколо", - пише відгук про свій котедж на сайті забудовника Ірина, дружина Дмитра Монатіка.

Варто відзначити, будинки як у Монатіка коштують в середньому $75 000-100 000. До слова, з ним по сусідству живуть Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

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Автор: Діана Могилєвич