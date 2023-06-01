Ведуча висловилася про наслідки чергової атаки росіян.

Відома ведуча Катя Осадча емоційно прокоментувала удар по Києву. У ніч на 1 червня Росія вкотре атакувала столицю України. Відомо, що під час удару окупантів загинули одна дитина та дві жінки.

Осадча зазначила, що трагедія у Києві сталася у День захисту дітей. За словами ведучої, вона вже сумнівається у тому, що у світі існує справедливість.

"Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда... Сьогодні у світі відзначають День захисту дітей", - написала Осадча.

Відео дня

Також ведуча показала фото зі своїми дітьми. Осадча додала, що їй важко висловити увесь біль. Вона зізнається, що не знає, якими словами можна втішати батьків, чиїх дітей вбила Росія.

"Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає. Страшна статистика - за 16 місяців повномасштабної війни загинули 484 дитини. Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно цей світ на вас не заслужив", - написала Осадча.

У коментарях фанати написали, що їм теж дуже боляче розуміти, наскільки жахливі наслідки російської агресії. Також користувачі зазначили:

"Аж ніяк не через одного діда, там, майже вся Росія така. Дід тільки накази віддає, а вбивають своїми руками інші"

"Якби чоловіки народжували, війн і кровопролиття б не існувало"

"Плачу від ваших слів! Цей пекельний біль за діточок розриває".

Атака по Києву 1 червня - що відомо

У ніч на четвер росіяни атакували Київ та область, лунали вибухи – працювала ППО. Згодом стало відомо, скількома ракетами ворог "привітав" Київ з Днем захисту дітей.

Внаслідок падіння уламків ракет загинули дві жінки та одна дитина. Через атаку РФ у Києві скасовують усі заходи до Дня захисту дітей.

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