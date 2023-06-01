День захисту дітей розпочався трагічно в Києві.

У Києві в четвер, 1 червня, скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко:

"Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, скасовані".

Таке рішення було ухвалено через атаку Росії цієї ночі на українську столицю, внаслідок якої загинули троє людей, серед них - одна дитина.

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Росія атакувала Київ 1 червня 2023 року

Вночі 1 червня росіяни атакували Київ ракетами типу "Іскандер". Було збито силами ППО 10 із 10 випущених ракет.

Національна поліція України розповіла про жертв атаки РФ. Сьогодні вночі Росія вбила 11-річну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 людей отримали поранення.

Повідомляється, що укриття в поліклініці в Деснянському районі було зачинене, тому люди загинули, не встигнувши потрапити до нього. За цим фактом вже розпочато розслідування.

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