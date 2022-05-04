Ступка зазначив, що ініціатором розлучення була Поліна Логунова.

Український актор Дмитро Ступка відверто розповів про своє розлучення з моделлю Поліною Логуновою.

За його словами, дівчина прийшла додому і повідомила, що більше його не кохає. Сталося це після її знайомства з американцем, який через місяць вже освідчився їй. А вже 31 грудня 2021 року вони розійшлися остаточно.

Ступка розповів, що дуже багато плакав і переживав через те, що не зможе щодня бачитися з дочкою Богданою.

"Я плакав дуже багато. Мені хр*ново було. І з цього приводу і через те, що я не бачу свою дитину. Тому що я приходив додому - вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І звичайно мені було дуже погано і прикро, що я не буду жити з донькою і не буду бачити, як вона росте", - сказав Дмитро в програмі "Зірковий шлях".

Також він припустив, що Логунова могла піти до американця, оскільки він може дати їй те, що вона хоче. А Дмитро на даний момент не може забезпечити всі її запити.

"Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його значить кохає. Може закохалася з першого погляду, та й все", - додав актор.

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова вперше поділилася деталями розлучення з Дмитром Ступкою.

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