Шоумен більше не спілкується зі своїми знайомими з Росії.

Український шоумен Дмитро Танкович розповів, що у нього були знайомі в Росії, але після вторгнення РФ в Україну він перестав з ними спілкуватися.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" він зізнався, що перервав спілкування зі знайомими, оскільки вони не хочуть нічого чути про війну в Україні.

"У мене були деякі знайомі і в Росії. Були. Тому що коли почалася війна, я зрозумів, що вони нічого не хочуть чути, вони боягузливі. І я можу зараз сказати - я зневажаю цю націю, я зневажаю росіян, тому що я вважаю їх трусами", – заявив Танкович.

Також Танкович розповів, що зараз виступає на благодійних концертах в Європі, але скоріше хоче повернутися до Києва. За його словами, краще відчувати страх у Києві, ніж сором за кордоном.

Нагадаємо, відомі українські співаки та коміки о'бєдналися, щоб допомогти українцям.

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