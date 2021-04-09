Виконавцю стало зле 2 квітня, він знаходився вдома, коли у нього стався серцевий напад.

Помер відомий американський репер DMX, справжнє ім'я - Ерл Сіммонс. Виконавцю було 50 років.

Читайте такожРепера DMX госпіталізували з серцевим нападомПро це повідомляє видання People з посиланням на заяву сім'ї виконавця.

«Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні наша кохана людина, DMX помер у віці 50 років в лікарні White Plains. У цей момент він був зі своїми близькими, протягом декількох останніх днів він перебував на апараті життєзабезпечення», - йдеться в заяві.

Повідомляється, що реперу стало зле минулої п'ятниці, він знаходився вдома, коли у нього стався серцевий напад. Він був госпіталізований в лікарню White Plains в Нью-Йорку та помер через тиждень через ускладнення.

Репер DMX: що про нього відомо

Американський репер та актор.

Шість його альбомів поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200, що є безпрецедентним феноменом.

DMX також знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких - «Ромео повинен померти«, «Наскрізні поранення» та «Від колиски до могили».

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Автор: Катерина Шварц