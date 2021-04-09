Помер відомий американський репер DMX, справжнє ім'я - Ерл Сіммонс. Виконавцю було 50 років.
Читайте такожРепера DMX госпіталізували з серцевим нападомПро це повідомляє видання People з посиланням на заяву сім'ї виконавця.
«Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні наша кохана людина, DMX помер у віці 50 років в лікарні White Plains. У цей момент він був зі своїми близькими, протягом декількох останніх днів він перебував на апараті життєзабезпечення», - йдеться в заяві.
Повідомляється, що реперу стало зле минулої п'ятниці, він знаходився вдома, коли у нього стався серцевий напад. Він був госпіталізований в лікарню White Plains в Нью-Йорку та помер через тиждень через ускладнення.
Репер DMX: що про нього відомо
- Американський репер та актор.
- Шість його альбомів поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200, що є безпрецедентним феноменом.
- DMX також знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких - «Ромео повинен померти«, «Наскрізні поранення» та «Від колиски до могили».
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