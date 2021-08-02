Андреа Бочеллі приїде до Києва.

До Києва з концертом приїде світова зірка, італійський співак Андреа Бочеллі. Артист виступить 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Також відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Відзначається, що захід пройде в двох містах - Києві та Одесі.

Гроші, виручені з концерту Бочеллі, підуть на створення Музею Івана Марчука.

Крім того, 22 серпня вперше вручать премію "Національна легенда" в Маріїнському палаці. Для лауреатів заспівають Ірина Білик, Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Тіна Кароль, Alina Pash.

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24 серпня виступлять італійський оперний співак Андреа Бочеллі, Тіна Кароль, Джамала, оперні співачки Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна. Цього ж дня на Олімпійському пройде концерт "День Незалежності країни" (ДНК).

Також виступлять Діма Монатік, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Потап, Надя Дорофєєва, Софія Ротару, Океан Ельзи і Brutto.

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Автор: Діана Могилєвич