За словами юної виконавиці, найскладніше їй було навіть не 24-го лютого, а в день від'їзду з країни.

17-річна Маша Полякова дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", де згадала свій найстрашніший за останні 4 місяці день. За словами дівчинки, найбільше тривоги вона відчувала, коли вони з мамою і сестрою вирішили виїхати за кордон.

"Можливо, це була дорога (з Києва до Німеччини, - ред). Я навіть не можу описати свої почуття в той час. Коли все почалося, я якраз була в лікарні і дзвонила татові з проханням мене забрати. Лікарня була дуже далеко від мого будинку, ближче до Білорусі навіть. Не дуже хороше місце", - згадала Маша.

Дочка Олі Полякової уточнила, що пропонувала своїй родині поїхати до Львова, проте батьки вирішили, що в той момент за кордоном буде безпечніше.

"Дорога була дуже страшною. Я завжди скроллила стрічку новин і перевіряла хто, де і куди йдуть", - зазначила юна артистка.

Нагадаємо, 17-річна дочка Олі Полякової Маша перейшла на українську мову і написала пісню.

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