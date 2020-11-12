На знімку вона постала в червоній сексуальній білизні, поверх якої накинула чорний подовжений жакет.

Дочка української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала в Instagram пікантний знімок.

Читайте також"Треба простіше": донька Полякової опублікувала фото з хлопцем та нарвалася на критикуНа знімку вона постала в червоній сексуальній білизні, поверх якої накинула чорний подовжений жакет. Варто відзначити, що такий верхній одяг зараз в тренді.

Фанатам таке фото дуже сподобалося. За кілька годин фото набрало понад 13 тисяч лайків і безліч позитивних коментарів.

"Красуня», «Яскрава», «Супер», "Я закохався", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич