Володимир Машков закликав свою дочку повернутися з США в Росію.

Російський актор Володимир Машков підтримав війну в Україні і закликав свою дочку Марію повернутися з США в Росію.

В інтерв'ю CNN дівчина розповіла, що батько подзвонив їй і попросив разом з дітьми повернутися на Батьківщину, хоча сама вона вже тривалий час живе і працює в США.

Крім того, Марія висловила свою стурбованість тим, що батько вірить російській пропаганді і підтримує вбивство мирних жителів України.

"Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдано, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи. Я говорила зі своїм батьком вчора телефоном, і тепер я в це вірю, на жаль", - сказала Марія Машкова.

Зазначимо, Володимир Машков в 2022 році підтримав визнання "ДНР" і "ЛНР".

18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці приєднання Криму до РФ під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента", де процитував вірш Федора Тютчева з критикою Заходу: "Марна праця - ні, їх не зрозумієш, - Чим ліберальніше, тим вони вульгарніше".

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