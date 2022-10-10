За словами Людмили Дороднової, Пугачова щаслива з Галкіним.

Навколо сімейного життя російських зірок Алли Пугачової і Максима Галкіна ходило багато чуток. Хтось упевнений, що це був шлюб за розрахунком, а хтось таки вірить в те, що між ними дійсно кохання. Так що ж насправді відбувається у стосунках Примадонни і гумориста?

Гувернантка їхніх дітей Людмила Дороднова в коментарі росЗМІ розповіла, що Пугачова дійсно щаслива у стосунках з Максимом Галкіним, тому їхній шлюб не можна назвати фіктивним.

"Алла нарешті живе тим життям, про яке вона завжди мріяла і яке заслужила. А те, що у них з Максимом різниця у віці – це дурниця. Вони обидва не відповідають своїм рокам - в душі обидва набагато молодші! Обидва красиві, інтелігентні, з почуттям гумору. Ось у кого треба вчитися всьому", - сказала Дороднова. Відео дня

Також вона додала, що їхні діти - Ліза і Гаррі - ростуть дуже розумними дітьми. Часом їй навіть страшно з ними спілкуватися, бо вона переживає, що може на їхньому фоні виглядати дурнішою.

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова після масованої атаки по Україні перервала мовчання. Вона подякувала своїм шанувальникам за підтримку і зазначила, що дуже важливо розрізняти правду від брехні. Більш того, вона заявила, що молиться за мир.

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