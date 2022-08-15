У новому випуску "Світу навиворіт" глядачам покажуть такі незвичайні страви, як смажені небезпечні павуки та смертоносна риба фугу.

15 серпня 2022 року о 17:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення на екрани популярного тревел-шоу "Світ навиворіт".

Як зазначає прес-служба 1+1, відтепер по буднях головний мандрівник країни Дмитро Комаров, який за 13 сезонів шоу "Світ навиворіт" об’їздив 17 країн світу, розповідатиме про традиції та звичаї різних країн світу. В першому випуску мова піде про незвичайні гастрономічні традиції.

Наприклад, у першому сезоні шоу в Камбоджі мандрівник потрапив у плем'я кхмерів, які ніколи не бачили білих людей. Комаров також вивчив, чим вони харчуються. Виявилось, що за часів Пол Пота, коли всю країну змушували працювати на рисових полях, люди почали їсти павуків, і це страва стала для них справжнім делікатесом. Полювання на них дуже небезпечне. Павуки мають великі зуби, від укусу можна отримати серйозну пухлину, навіть померти. Кхмери показали знімальній групі "Світу навиворіт" весь процес приготування: павуків ловити потрібно руками, але брати за спинку, щоб павук не вивернувся і не вкусив. Потім, як картоплю фрі, цих гігантів смажать у олії та їдять цілими.

Тим часом, у 2017 році під час експедиції до Японії Комаров наважився випробувати удачу і скуштувати смертоносну рибу фугу, від отрути якої не існує протиотрути. В Японії цю рибу готують виключно ті, хто має спеціальну ліцензію. Попри таку небезпеку, японці обожнюють цей делікатес і щороку вживають понад 10 тонн риби фугу.

"Це найнебезпечніший делікатес в моєму житті. Отрути однієї риби фугу досить, щоб убити 40 людей", – зазначив телеведучий перед тим, як спробувати шматочок сирої фугу.

В одному з останніх сезонів програми, в Еквадорі мандрівник вивчав кухню дикого племені ваорані. Попри величезний багаж мандрівок, спосіб приготування місцевих ласощів чичі здивував навіть Комарова. Ці солодощі готуються з місцевого корнеплоду юкки, проте незвичним для українців методом.

"Чіча – традиційні ласощі ваорані. Їжа на кожен день, щось на зразок борщу для індіанців Еквадору. Без чічі тут не обходяться ні будні, ні свята. Готують її дуже дивним способом. Більш ніж за 10 років подорожей по всьому світу і поїдання всякої гидоти, я не бачив нічого подібного. Щоб страва була соковитішою і смачнішою – варену юкку жують, а потім знову випльовують у страву. Причому чіча вважається готовою лише після того, як місцеву "картоплю" ретельно пережували, виплюнули та дали їй настоятися", – розповів Комаров.

Як повідомляв УНІАН, також "Світ навиворіт" можна буде дивитися на YouTube, де окрім основних випусків програми виходитимуть ексклюзивні відео у новому форматі.

Крім того, відтепер шоу виходитиме й іноземними мовами, в тому числі англійською, польською, французькою та іспанською.