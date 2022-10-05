Таролог Людмила Хомутовська стверджує, що в Україну зірка вже не повернеться.

Відомий український екстрасенс Людмила Хомутовська дала інтерв'ю, в якому розкрила найближче майбутнє для путіністки Таїсії Повалій. Так, у коментарі "Таня+" експертка розповіла, що в Україну горе-зірка вже не повернеться.

"Це нормальна її доля. Вона буде жити, заробляти гроші, ніхто сюди повертатися не буде. Сказати, що щось там у неї кардинальне статися... Я не бачу. Людина буде доживати там. Я, наскільки розумію, в Україну їй не можна. Так що там вона і буде жити", - прокоментувала Хомутовська.

Таїсія Повалій про війну в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Таїсія Повалій не висловилася на підтримку рідної країни. Навпаки - вона продовжувала активно виступати на кремлівських концертах.

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Верхом цинізму вважається те, що Повалій ще й співала українською мовою.

На відміну від самої Таїсії, її син Денис Повалій неодноразово висловлювався в бік підтримки України. У своєму блозі він просив не пов'язувати його висловлювання і діяльність з концертами мами в РФ і Білорусі.

Нагадаємо, "жертва пластики" Таїсія Повалій розповіла, хто її понівечив.

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