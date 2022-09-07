Денис Повалій розповів, чому виступав у Росії після 24 лютого.

Син путіністки Таїсії Повалій Денис, який підтримав Україну, розповів, чому і за яких обставин виступав на пропагандистському Першому каналі вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що робив це з благою метою.

"Коли почалася "СВО" (рашисти називають війну проти України "спеціальною воєнною операцією", - УНІАН) ми якраз співали завершальний номер на вокальному проекті на "Першому пропагандистському". Я б може і не вийшов на сцену (хотілося втекти), але все було підготовлено, відрепетирувано, і, як на зло, це була моя єдина авторська пісня. І я вирішив, що закінчу проект і потім, якщо комусь сподобається, і він/вона зайде в Інстаграм пошукати хто ж такий Денис Повалій, то зможе побачити всю хроніку і всі жахи війни", - написав Повалій у своєму Instagram-блозі.

Також він додав, що досі отримує безліч хейту і образ на свою адресу за те, що його мама підтримує Росію навіть зараз, коли мирні міста України бомблять за наказом Путіна.

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"Мої підписники пам'ятають, що я намагався подавати все очима українця, свого друга, чиї рідні під обстрілами або самі воюють. Напевно, це моя маленька роль у цій великій кривавій грі", - резюмував Денис Повалій.

Нагадаємо, зрадниця Таїсія Повалій заспівала українською на концерті в Росії.

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