Нещодавно шанувальники помітили, що зі сторінки артиста зникли всі публікації.

Місцезнаходження Олега Винника викликає багато питань. Майже рік тому він перестав з'являтися на публіці. Ходять чутки про те, що він серйозно хворий. Зараз його близький друг, музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський прокоментував те, що зі сторінки Винника в Instagram нещодавно зникли всі публікації.

Недзельський переконаний, що публікації видалив не виконавець, а його менеджери. Сам артист, за словами Романа, взагалі нічого про це не знав до тих пір, поки про це не написали в пресі.

"Це не Олег видалив. Це його менеджмент останній видалив, тому що у них були всі паролі. Ні, це не Олег. Ми вчора з ним спілкувалися, він каже: "Я в шоці. Мене просто поставили перед фактом. Навіть мобільні телефони, які були, теж всі ліквідували", - прокоментував Недзельський.

Відео дня

Більше подробиць про те, де ж зараз знаходиться кумир мільйонної публіки, Недзельський розкривати не став.

Відзначимо, днями в мережі з'явилося відео, записане в Києві. На кадрах зображений чоловік, зовні дуже схожий на Олега Винника. На жаль, його обличчя розглянути неможливо, оскільки він повернутий до камери боком і спиною, а також на ньому надіті сонцезахисні окуляри. Як тільки він помітив, що його знімають, одразу швидко пішов.

Також УНІАН писав, що Олег Винник розірвав співпрацю зі своїм продюсером.

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