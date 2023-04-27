Місцезнаходження Олега Винника викликає багато питань. Майже рік тому він перестав з'являтися на публіці. Ходять чутки про те, що він серйозно хворий. Зараз його близький друг, музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський прокоментував те, що зі сторінки Винника в Instagram нещодавно зникли всі публікації.
Недзельський переконаний, що публікації видалив не виконавець, а його менеджери. Сам артист, за словами Романа, взагалі нічого про це не знав до тих пір, поки про це не написали в пресі.
"Це не Олег видалив. Це його менеджмент останній видалив, тому що у них були всі паролі. Ні, це не Олег. Ми вчора з ним спілкувалися, він каже: "Я в шоці. Мене просто поставили перед фактом. Навіть мобільні телефони, які були, теж всі ліквідували", - прокоментував Недзельський.
Більше подробиць про те, де ж зараз знаходиться кумир мільйонної публіки, Недзельський розкривати не став.
Відзначимо, днями в мережі з'явилося відео, записане в Києві. На кадрах зображений чоловік, зовні дуже схожий на Олега Винника. На жаль, його обличчя розглянути неможливо, оскільки він повернутий до камери боком і спиною, а також на ньому надіті сонцезахисні окуляри. Як тільки він помітив, що його знімають, одразу швидко пішов.
Також УНІАН писав, що Олег Винник розірвав співпрацю зі своїм продюсером.