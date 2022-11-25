Христина пояснила, що вони принципово не залишають Україну. У Києві їх тримає робота чоловіка і навчання дітей.

Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка Христина відповіла, чому вони з трьома дітьми не залишають столицю навіть після масованих обстрілів. Жінка зізналася, що ще після 24 лютого вони вирішили залишатися в Україні, але тимчасово поїхали до Івано-Франківська.

Зараз сім'я повернулася до Києва, де Григорій працює, а сини ходять в садок і школу.

"Тому що ми тут працюємо в Києві і діти тут ходять в школу. Але якщо так триватиме, то доведеться думати про тимчасовий переїзд – з трьома маленькими дітьми дуже складно без світла, води і тепла, коли на вулиці мінус два градуси. Словом, побачимо", - прокоментувала Христина Решетнік.

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Зазначимо, Григорій Решетнік - незмінний ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка". Після виходу другого випуску 12 сезону учасниця учасниця Анастасія Кузьмицька, яка вилетіла, повідомила, що поведінка головного героя Алекса Топольського була далеко не такою, як показують на екранах. Також вона сказала, що зі ставленням ведучого було щось не так, але що саме - не уточнила.

Нагадаємо, "Холостяк-12" розкритикували за не дуже вдалий дубляж російськомовних учасниць. Решетнік відповів на хейт.

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